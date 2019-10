Duvarlar yıkılmalı

Son iki yılın şampiyonu G.Saray, Beşiktaş'a da yenildi. Sizce başarısızlığın faturası kime kesilmeli?

Fatih Terim oyuncularını suçladı.

UZUNDURUKAN: Bu takım son iki sezonun şampiyonu… Galatasaray'ı yerden yere vurmak doğru değil. Falcao'nun sakatlığı, Fatih Terim kadar diğer futbolcuların da moralini bozup, enerjilerini düşürdü. Herkes şunu hatırlasın, bu takım geçen sezonu 3 kupayla kapattı.

Şampiyonlar Ligi maçları Galatasaray'ı çok yıpratıyor.

Ne zaman ki Galatasaray Avrupa'ya veda eder, o zaman lig için gaza basar ve üst üste alacağı galibiyetlerle yine şampiyonluk yarışının içinde olur. Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı teknik direktörü. Neyin faturasını Terim'e keseceğiz ki? Daha lig bitmedi, tren kaçmadı… KAPSAL: Fatih Terim gibi başarılı antrenörün bir öz eleştirmesi yapması gerekir. Çünkü Galatasaray sezon başında ciddi transferler yaptı. Tamam gelen ile giden oyuncular farklı futbolcular ama burada Terim'in farklı bir oyun bulmalı.

Hem ligde ve hem Avrupa'da rotasyon girmemesi de takım içi rekabet eksikliğine yol açtı. Saha içinde Galatasaray'ın enerjisi ve oyun kurgusu, planı yok. Bazı duvarları yıkmadan insan yol alamaz. Geçtiğimiz sezon takım oyunu vardı ama Galatasaray'da saha içinde tek seslilik yok. Çok sesli bir yapı var. Ben merkeziyetçi bir yapı var, biz değil.

TOROĞLU: Bir kulüp kötü gittiği zaman bunun iki tane sorumlusu vardır. Futbolda sorumlu teknik direktör ve başkandır. Basketbolda başkan ve koçtur. Voleybolda da başkan ve koçtur.

Onlardan hesap sorulur.

Olay bu kadar basit.

KORKMAZ: Galatasaraylı futbolcular açık ara Türkiye'nin en çok kazanan sporcuları.

Şüphesiz ki gelinen noktada ortaya konan performansta suçları büyük. Fakat ben bu durumda faturanın büyüğünü Galatasaray gibi köklü ve global bir markanın futboldaki ''patronları''na kesmek gerektiğini düşünüyorum. Yani; takımın az koşması, fizik gücünün istenen seviyede olmaması, ciddi bir gol kısırlığı çekmesinin baş sorumlusu Fatih Terim'dir. Galatasaray yönetimi de en üst makam olarak en az Terim kadar suçludur.

Hiçkimse başkasını suçlamasın.

Gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da şu an yaşanan süreç, başarısızlığı getiren tüm aktörlerin, açıkça ya da arkadan dolanarak birbirlerini itham etmeleri şeklinde gelişiyor.

* Cimbom'un önünde zorlu bir fikstür var. (Rize, G.Antep (D), Başakşehir, Trabzon (D) Bu maçlarda ne gibi kadro değişiklikleri ve sonuçlar bekliyorsunuz?

UZUNDURUKAN: Her ne kadar Fatih Terim, kötü sonuçlar nedeni ile takımın ağır abilerini isim vermeden eleştirse de kadro belli.

Fatih hoca, daha önce de kötü sonuçların ardından gençlere şans vereceğini söyledi. Ama Galatasaray'ın genç futbolcuları, bu ligin ağırlığını kaldıracak kalitede değil.

Ben eldeki mevcut kadro ile önündeki maçlara çıkacağını düşünüyorum Terim'in. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gaziantep'i yener.

Başakşehir ve Trabzonspor maçlarından da puanla ayrılabilir.

KAPSAL: Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Galatasaray'ın artık daha dinamik oynaması gerek.

Şener, Emre, Ömer gibi daha direkt hücum yapan isimlere şans verilmeli. Galatasaray mesela iki tane 6 numara ile oynayabilir.

Oyun planını netleştirip ona göre ne yapılması gerektiğine Terim'in karar vermesi gerekir. Galatasaray'ın oyun ezberi yok. Sarı-kırmızılıların coşkusunun artması lazım.

TOROĞLU: Fatih Terim uzun zamandır doğru gitmiyor. Ha diyeceksiniz ki geçen sezon şampiyon oldu. Oldu da rakibi kimdi? Başakşehir.

Başakşehir Teknik Direktörü Avcı ile başkanının büyük hataları ve şahsi becerilerle aldığı bir başarıdır.

Takım olarak değil. Galatasaray fizik olarak iyi değil. Beşiktaş maçından sonra Avcı '7 km fazla koştuk' dedi. Çok eleştirilmemize rağmen Galatasaray'dan fizik olarak daha iyiyiz demektir bu. Zaten aralarındaki puan farkı bir.

KORKMAZ: Sönük ve yumuşak orta saha Donk gibi bir isimle biraz da güçlendirilmeli. Takım bu denli kötüyken Nzonzi ile Donk'u birlikte oynatmak ve Belhanda'yı kulübeye çekmek kaçınılmaz. Şener ilk tercih olarak ısrarla sağ bekte oynatılmalı.

Feghouli gerçek formunu yakalayana kadar hamle oyuncusu olarak kullanılabilir. Andone fena bir futbolcu değil ama ilk 11 için henüz gereken güveni vermedi. Kanatta takımı yavaşlattığı iddia edilen Babel'se, tecrübesiyle, rakip kaleye en yakın adam olarak Falcao'nun yokluğunda en doğru tercih olabilir.

Galatasaray bu dört maçtan en az sekiz-dokuz puan toplayamazsa şampiyonluk yarışından kopar ve işler sarpa sarar.

TERİM'İ BEZDİRDİLER

Kulüp doktoru Yener İnce, 'Falcao oynayabilir' dedi sonra inkar etti. Falcao sakat mı yoksa takım içinde huzursuzluk çıkarmış olabilir mi?

Belhanda ile Babel tartıştı.

UZUNDURUKAN: Doktor Yener İnce, A Spor muhabirinin de olduğu ortamda yaptığı açıklamalarıyla aslında Falcao'ya bir mesaj gönderdi. Neydi bu mesaj? Bu sakatlık nedeniyle herkesin durumdan rahatsız olduğu. Bir an önce sahalara dönüp, goller atması gerektiği.

Taraftara da 'Falcao oynamadığı için biz bu haldeyiz…' mesajını vermek… Elbette ki Yener İnce herkesin merak ettiği Falcao ile ilgili açıklamalar yapmalıydı ve yaptı da… Şimdi herkes, Falcao'nun ağrı eşiğinin düşük olduğunu, aslında sakatlığının oynamasına engel olmadığını düşünüyor artık. Ama tendon ağrıları da yabana atılamaz.

Falcao, ağrılarından çok, (Hiçbir futbolcunun başına gelmesin inşallah) tendonunun kopup, 6-7 ay sahalardan uzak kalmaktan korkuyor. Burada da Falcao haklı. Ama Falcao'nun da artık sahalara dönüp, gollerini atması lazım… Belhanda ve Babel'in tartışması, takımda bir disiplinsizliğin olduğunun da göstergesi… Eskiden Fatih Terim'in olduğu yerde bunları asla göremezdik. Terim, daha bu sezona kadar saha kenarında haksızlığa başkaldırır; futbolcularını ateşlemek için adeta kükreyen bir aslana dönüşürdü.

Fatih Terim demek, otorite demek, disiplin demekti. Geçen sezon aldığı ağır cezalar Fatih hocayı bezdirmiş. Adeta sinirleri alınmış bir teknik direktöre dönüşmüş Fatih hoca… Sonunda bu hale getirdiler Terim'i… KAPSAL:

Galatasaray'da sadece Muslera formda. Galatasaray'ın görüntüsünü bu net şekilde bize anlatıyor. Futbolda 3 tane önemli parametre vardır.

Biri oynayan takım, biri oynamayan takım biri de takımın arkasındaki takım. Galatasaray'da bu üçünde de sıkıntı var. Fatih Terim'in saha içinde olduğu gibi saha dışında da çözmesi gereken birçok problemi var.

Galatasaray'da sorunlar çok.

Falcao döndükten sonra farkını gösterecektir. Ama Galatasaray'ın ona uygun bir oyun şekli belirlemesi gerek.

TOROĞLU: Falcao'nun transferini Fatih Terim ve teknik heyetin kesinlikle istemediğini ben biliyorum. Yönetim aldı.

Peki neden oynamıyor.

Sakat mı yoksa arkasında başka bir şey mi var?

Falcao sahtekarlık yapacak birisi değil. Karşıdan göründüğü kadarı ile.

Çok da huzurlu mu, onu bilemem. Ama şu bir gerçek, Galatasaray'ın içinde huzur yok.

Futbolcuların yüzü gülmüyor.

Herkes birbirinden kopuk.

Son Beşiktaş derbisinde bile bu durumdaki Kartal topyekün oynadı, bu durumdaki Galatasaray paramparça oynadı.

KORKMAZ: Galatasaray'ın lideri yok. En çok para kazananı Falcao, en kibirlisi Belhanda, en afilisi Babel ama bir lider yok.

Selçuk, Muslera gibi takım içinde ''ağabey'' olarak konumlanabilecek isimler de bu mizaçta değil. Falcao kesin olarak sakat.

Sakat gelip gelmediğini bilmiyorum ama şu an sakat. Benim güvendiğim ve danıştığım uzmanlarsa 'aşil tendon' ile ilgili sakatlığının değil ''kemik ödemi'' denen marazanın ciddiye alınması görüşünde.

Falcao'yu bir muayeneden geçirme şansı bulamayan ve kesin bir şey söylemekten kaçınan bu uzmanlar sahalara dönüşünün aralık ayının ilk haftasını bulabileceğini söylüyor.

GÜNEŞ FUTBOLU

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, derbi galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Performansı tartışılan Avcı, bu 3 puanla geleceğini garantiye aldı mı?

UZUNDURUKAN: Abdullah Avcı baktı ki işler kötüye gidiyor. Baktı ki sistemini oturtana kadar koltuğunu kaybedecek, adeta 'bu sistemin canı cehenneme!' dedi.

Futbolcularına 'derbide savaşın, çok koşun, Kartal gibi pençenizi atın' dedi. Bazen beyin yıkamak, gaza getirmek işe yarar futbolda. Avcı da bunu yaptı. Galatasaray'a karşı oynanan futbol, Avcı futbolu değildi. Şenol Güneş'in oynattığı futbola yakın bir oyundu. Umut Nayir'e atılan derinlemesine uzun toplar, Caner'in içeri kestiği ortalar. Umut da bu topların hepsine vurdu, bunlardan biri de gol oldu.

Avcı, derbi galibiyeti ile kredisini artırdı.

Yeni yönetimin, aylardır transfer taksitlerini alamayan oyunculara ödeme yapması da ekstra bir motivasyon olmuştur elbette. Ben rüzgarı arkasına alan Beşiktaş'ın bundan sonra daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum.

KAPSAL: Bir teknik adam, zamanı maç alarak elde eder. Bunu derbide gördük. Beşiktaş kaybetseydi Abdullah Avcı için daha farklı şeyler söylenirdi şu anda. Galatasaray derbisinde taraftar güçlü bir atmosfer oluşturdu.

Bu tamam ama kazanılan toplarda direkt kaleye yönelinmesi çok önemli bir etken oldu. Eldeki kadro buna çok uygun. Abdullah Avcı'nın 7-8 eksikle bu oyunu planlaması ve takımın bunu uygulaması ileriye dönük çok önemli mesajlar içeriyor. Avcı kendi felsefesini yerleştirmek isteyebilir evet ama bunu zamana yayması gerek. Son haftalarda farklı bir oyuna geçti ve bunun da meyvesini derbide gördü. Hem takım hem de teknik kadronun moral motivasyonu üst seviyeye geldi derbi galibiyeti ile. Sakat oyuncuların dönmesi sonrası da bu oyun planı ile devam edilmesi halinde Beşiktaş yarışın içinde kalacaktır.

TOROĞLU: Bazı maçlar dönüm noktasıdır. Galatasaray gibi bir rakibi yenince Abdullah Avcı biraz daha süre kazandı. Ama bu süreyi nasıl değerlendirecek o önemli. Yeni de bir yönetim geldiği için Avcı konusunda çok kesin kararlar şu anda veremeyecekler.

Bütün dertleri 5 aydır ödenmeyen paralar ve bundan sonra gelecek borçlar. Çünkü Fikret Orman resmen bir enkaz bırakarak kaçtı. Dikkat edin Orman'ın son yönetiminden bu yönetimde hiç kimse yok. Çünkü konuşacak halleri yok.

Burada merak ettiğim bir şey var.

Bu yönetim Fikret Orman ve daha öncesinden hesap sorabilecek mi?

Bunu yapabilecekler mi yoksa eveleyip geveleyip devam mı edecekler.

KORKMAZ: Avcı tüm geleceğinin değil ama kısa vadeli yakın geleceğini garantiye aldı. Ligin ilk yarısının sonunu görebilmesi için ardı ardına galibiyetlere ihtiyacı var.