Gençler’e Erok şoku

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolun keyfi A Spor'da yaşanırken, futbolseverler önemli sürprizlere de canlı tanıklık ediyorlar. Bu büyük sürprizlerden birisi de dün Başkentte yaşandı. 3. Lig 3. Grup lideri Esenler Erokspor, ligde kötü bir dönemden geçen ve Mustafa Kaplan'la yolları ayırdıktan sonra maça hocasız çıkan G.Birliği'ni kupanın dışına itti.



ÜBEYD'DEN HATA

Erok, 26'da Şahin'in takipçiliğini konuşturduğu pozisyonda ağları sarsmasıyla öne geçti. Güçlü rakibine iyi direnen sarı- yeşilliler 54'te kaleci Übeyd'in çalım atmak isterken kaptırdığı topta Abdurrahman'la 2-0'ı buldu ve 5. tura çıktı.



9 MAÇTA 8 GALiBiYET

Erokspor, ligde ve kupada oynadığı son 9 maçta şov yaptı. İstanbul temsilcisi, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



G.BİRLİĞİ'NDE ÇAPA SESLERİ

Mustafa Kaplan'la yollarını ayıran G.Birliği'nde eski çalıştırıcısı Fuat Çapa gündemde. Çapa, Eskişehir'de zor şartlarda özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, 2011-13'te Gençler'de, İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan hoca olmuştu.