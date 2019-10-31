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31 Ekim 2019, Perşembe
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Gençler’e Erok şoku

Gençler’e Erok şoku

Esenler Erok, A Spor’daki maçta ligde kötü günler geçiren hocasız kırmızı-siyahlıları iki golle mağlup edip tarih yazdı.

'nda futbolun keyfi A Spor'da yaşanırken, futbolseverler önemli sürprizlere de canlı tanıklık ediyorlar. Bu büyük sürprizlerden birisi de dün Başkentte yaşandı. 3. Lig 3. Grup lideri Esenler Erokspor, ligde kötü bir dönemden geçen ve 'la yolları ayırdıktan sonra maça hocasız çıkan G.Birliği'ni kupanın dışına itti.

ÜBEYD'DEN HATA
Erok, 26'da Şahin'in takipçiliğini konuşturduğu pozisyonda ağları sarsmasıyla öne geçti. Güçlü rakibine iyi direnen sarı- yeşilliler 54'te kaleci Übeyd'in çalım atmak isterken kaptırdığı topta Abdurrahman'la 2-0'ı buldu ve 5. tura çıktı.

9 MAÇTA 8 GALiBiYET
Erokspor, ligde ve kupada oynadığı son 9 maçta şov yaptı. temsilcisi, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

G.BİRLİĞİ'NDE ÇAPA SESLERİ
Mustafa Kaplan'la yollarını ayıran G.Birliği'nde eski çalıştırıcısı gündemde. Çapa, 'de zor şartlarda özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, 2011-13'te Gençler'de, ile en uzun süren çalışan hoca olmuştu.

  1. 31.10.2019
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