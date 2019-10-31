Gençler’e Erok şoku
Esenler Erok, A Spor’daki maçta ligde kötü günler geçiren hocasız kırmızı-siyahlıları iki golle mağlup edip tarih yazdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolun keyfi A Spor'da yaşanırken, futbolseverler önemli sürprizlere de canlı tanıklık ediyorlar. Bu büyük sürprizlerden birisi de dün Başkentte yaşandı. 3. Lig 3. Grup lideri Esenler Erokspor, ligde kötü bir dönemden geçen ve Mustafa Kaplan'la yolları ayırdıktan sonra maça hocasız çıkan G.Birliği'ni kupanın dışına itti.
ÜBEYD'DEN HATA
Erok, 26'da Şahin'in takipçiliğini konuşturduğu pozisyonda ağları sarsmasıyla öne geçti. Güçlü rakibine iyi direnen sarı- yeşilliler 54'te kaleci Übeyd'in çalım atmak isterken kaptırdığı topta Abdurrahman'la 2-0'ı buldu ve 5. tura çıktı.
9 MAÇTA 8 GALiBiYET
Erokspor, ligde ve kupada oynadığı son 9 maçta şov yaptı. İstanbul temsilcisi, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
G.BİRLİĞİ'NDE ÇAPA SESLERİ
Mustafa Kaplan'la yollarını ayıran G.Birliği'nde eski çalıştırıcısı Fuat Çapa gündemde. Çapa, Eskişehir'de zor şartlarda özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, 2011-13'te Gençler'de, İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan hoca olmuştu.
- 31.10.2019
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
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Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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