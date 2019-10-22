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22 Ekim 2019, Salı
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'yla bir araya geldi

Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı'yla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı , futbol takımının teknik direktörü 'yla bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK 'nde gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.

  1. 22.10.2019
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