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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Avcı sahip çıktı

Avcı sahip çıktı

'in 8. haftasında 0-0 berabere biten maçının ardından ’dan öğrencilerine tam destek: "Mücadelemiz iyiydi. Tek eksiğimiz goldü"

Teknik Direktörü , beraberliğinin ardından öğrencilerine sahip çıktı. 1 puana rağmen futboldan memnun olduğunu oyuncularına söyleyen Avcı, "35 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Kalemize sadece 1 isabetli şut çektirdik. İyi bir performans ortaya koyduk. Rakibin tek pozisyonu var. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Önceki maçlara nazaran daha çok pozisyon bulduk. Tek eksiğimiz goldü. Mücadeleniz için teşekkürler" diye konuştu.

  1. 21.10.2019
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