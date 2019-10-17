Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışma ofisinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile teknik ekibini ağırladı. Sıcak geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Abdullah Avcı Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde görüştü. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum."
Ziyaretin sonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 17.10.2019
- Güncelleme: 17.10.2019 12:44
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
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Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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