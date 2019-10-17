Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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'ten 'ya ziyaret! Neler konuşuldu?

Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?

Beşiktaş Teknik Direktörü , BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışma ofisinde A Milli Takım Teknik Direktörü ile teknik ekibini ağırladı. Sıcak geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü ve Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde görüştü. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum."

Ziyaretin sonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şenol Güneş: Bu kadar emeğin karşılığında lider olmamız bizi sevindiriyor

  1. 17.10.2019
  2. Güncelleme: 17.10.2019 12:44
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