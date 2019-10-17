Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Süper Lig'de hareketli geçen transfer döneminin ardından gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sezon başında 3 büyükler birçok isme aynı anda talip olmuşlardı. Transfer yarışına giren ezeli rakipler yeni sezon öncesinde kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirmişti. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız isim ile ilgili de gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun Kara Kartal'a gelmeden önce G.Saray'la görüştüğü ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin gerçekleşmeme nedeni...
17 Ekim 2019 Perşembe 12:33 Güncelleme: 17.10.2019 12:33
Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Yeni sezon öncesinde transfer yarışına giren ezeli rakipler ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı.

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Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Kadrosuna Lemina ve Nzonzi gibi yıldız futbolcuları katan Galatasaray'ın bu isimlerden önce Beşiktaş'a imza atan futbolcuyla görüştüğü ortaya çıktı.

Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Galatasaray'ın masaya oturduğu yıldız futbolcunun diğer isimlerden olumlu sonuç alındığı gerekçesiyle imza atılmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny ile ilgili bir gerçek gün yüzüne çıktı.

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Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Milliyet'in haberine göre; 27 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, siyah-beyazlı ekipten önce Galatasaray ile temas halinde olduğu, sarı-kırmızılılara transferinin, Cim Bom'un son anda başka bir oyuncuyu kadrosuna katması nedeniyle gerçekleşmediği ortaya çıktı.

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