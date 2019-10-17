Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...

Süper Lig'de hareketli geçen transfer döneminin ardından gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sezon başında 3 büyükler birçok isme aynı anda talip olmuşlardı. Transfer yarışına giren ezeli rakipler yeni sezon öncesinde kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirmişti. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız isim ile ilgili de gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun Kara Kartal'a gelmeden önce G.Saray'la görüştüğü ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin gerçekleşmeme nedeni...

17 Ekim 2019 Perşembe 12:33 Güncelleme: 17.10.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





