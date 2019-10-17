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Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...
Süper Lig'de hareketli geçen transfer döneminin ardından gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sezon başında 3 büyükler birçok isme aynı anda talip olmuşlardı. Transfer yarışına giren ezeli rakipler yeni sezon öncesinde kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirmişti. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız isim ile ilgili de gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun Kara Kartal'a gelmeden önce G.Saray'la görüştüğü ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin gerçekleşmeme nedeni...
17 Ekim 2019 Perşembe 12:33
Güncelleme: 17.10.2019 12:33
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Yeni sezon öncesinde transfer yarışına giren ezeli rakipler ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı.
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Kadrosuna Lemina ve Nzonzi gibi yıldız futbolcuları katan Galatasaray'ın bu isimlerden önce Beşiktaş'a imza atan futbolcuyla görüştüğü ortaya çıktı.
Galatasaray'ın masaya oturduğu yıldız futbolcunun diğer isimlerden olumlu sonuç alındığı gerekçesiyle imza atılmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ınArsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı MohamedElneny ile ilgili bir gerçek gün yüzüne çıktı.
Milliyet'in haberine göre; 27 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, siyah-beyazlı ekipten önce Galatasaray ile temas halinde olduğu, sarı-kırmızılılara transferinin, Cim Bom'un son anda başka bir oyuncuyu kadrosuna katması nedeniyle gerçekleşmediği ortaya çıktı.