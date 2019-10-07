Şenol Güneş: Avcı şuan bunalımda
Milli Takım'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Abdullah Avcı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte tecrübeli hocanın açıklamalarından satır başları...
A Milli Futbol Takımı hocası Şenol Güneş, Tivibuspor'a açıklamalar yaptı. Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:
"AVCI ŞU AN BUNALIMDA"
Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.
"Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar"
4 büyüklere bakarsak Trabzonspor daha az sorunlu. Beşiktaş'ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Şenol Güneş: Avcı şuan bunalımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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