Şenol Güneş: Avcı şuan bunalımda - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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: Avcı şuan bunalımda

Şenol Güneş: Avcı şuan bunalımda

'ı çalıştıran 'ın eski teknik direktörü , ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte tecrübeli hocanın açıklamalarından satır başları...

A Milli Futbol Takımı hocası , Tivibuspor'a açıklamalar yaptı. Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:

"AVCI ŞU AN BUNALIMDA"

Ben 'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.

"Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar"

4 büyüklere bakarsak daha az sorunlu. Beşiktaş'ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar.

  1. 7.10.2019
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