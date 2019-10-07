Şenol Güneş: Avcı şuan bunalımda

A Milli Futbol Takımı hocası Şenol Güneş, Tivibuspor'a açıklamalar yaptı. Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:

"AVCI ŞU AN BUNALIMDA"

Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.

"Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar"

4 büyüklere bakarsak Trabzonspor daha az sorunlu. Beşiktaş'ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar.