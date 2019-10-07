Antalyaspor'un milli gururu: Nazım Sangare - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Antalyaspor'un milli gururu: Nazım Sangare

'un milli gururu:

Antalyaspor'un milli gururu: Nazım Sangare

A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde Arnavutluk ve ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan , kulübü 'un gurur kaynağı oldu.

Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak A 'nda teknik direktör 'in belirlediği aday kadroda, 'dan de bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncuları Nazım'ın, milli takımın aday kadrosuna seçilmesinden dolayı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Antalyaspor Kulübünün paylaşımında, "Futbolcumuz Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı eleme karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Nazım Sangare'nin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bir kez daha yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"GURUR DUYUYORUZ"

"Nazım, gurur kaynağımız." diyen Süğlün, şunları kaydetti:

"Zaten geçen seneden büyük çıkış yakalayan bir oyuncumuzdu. Bizim takımımızda oynamasından dolayı gurur duyuyoruz. Nazım, Antalyaspor'daki başarılı performansını milli takıma da yansıtacaktır. Nazım; genç, istikrarlı, çok hırslı, düzgün karakterli bir oyuncu. Bu çalışma temposuna aynı şekilde devam ettiği sürece iyi yerlere geleceğine kalpten inanıyoruz. İleride büyük takımlardan, Avrupa'dan teklifler olursa değerlendiririz. Onun açısından da kulüp açısından da pozitif olacak her şeye açık oluruz."

İLK KEZ YUNANİSTAN MAÇINDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Antalya'da 30 Mayıs'ta Türkiye'nin Yunanistan'ı 2-1 yendiği özel maçta ilk kez milli formayı giyen Nazım Sangare, bu karşılaşmada 90 dakika görev yapmıştı.

İlk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçın ardından Nazım, "Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi." açıklamasında bulunmuştu.

Sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, bu yıl ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan'la oynadığı özel maç ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Andorra ve Moldova ile yaptığı karşılaşmaların aday kadrosunda da yer almıştı.

  1. 07.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'un milli gururu: Nazım Sangare haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN