Beşiktaş'ta şaşırtan sonuç! Abdullah Avcı...

Alanyaspor maçında yıllardır üzerinde durduğu futbol anlayışını bir kenara bırakan Abdullah Avcı, 2-0'lık sonuca 180 derece değişen istatistiklerle ulaştı. Ligde 2. galibiyetini gören Kartal'da istatistiklere önem veren Abdullah Avcı'nın not defterinde bu kez farklı rakamlar vardı. İşte o rakamlar...
11 Ekim 2019 Cuma 09:30
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Milli takım arasına Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle giren Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı.
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Lige ve Avrupa'ya yapılan kötü başlangıç, Abdullah Avcı'ya yönelik sert eleştiriler ve Başkan Fikret Orman'ın olağanüstü kongre kararıyla oluşan kara bulutların dağılmasıyla yüzler de güldü.
Bu rahatlamayı sağlayan en büyük etken ligin flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'a karşı alınan galibiyet oldu.
Bu galibiyette de Abdullah Avcı farklı bir metot izledi.
Uzun yıllardır üzerinde durduğu futbol anlayışını bir kenara bırakan Avcı, Vodafone Park'taki 2-0'lık sonucu ilginç bir şekilde aldı.