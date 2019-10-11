Beşiktaş'ta şaşırtan sonuç! Abdullah Avcı...

Alanyaspor maçında yıllardır üzerinde durduğu futbol anlayışını bir kenara bırakan Abdullah Avcı, 2-0'lık sonuca 180 derece değişen istatistiklerle ulaştı. Ligde 2. galibiyetini gören Kartal'da istatistiklere önem veren Abdullah Avcı'nın not defterinde bu kez farklı rakamlar vardı. İşte o rakamlar...

11 Ekim 2019 Cuma 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





