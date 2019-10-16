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16 Ekim 2019, Çarşamba
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: Fabrika ayarlarına dönmeliyiz

İsmail Ünal: Fabrika ayarlarına dönmeliyiz

'taki hedefini açıkladı: "Fabrika ayarlarına dönmek , Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. Biz o okuldan geldik ama henüz daha mezun olmadık"

başkan adaylarından , efsane başkan Süleyman Seba ekolüne dönmek için aday olduğunu söyledi. "Zaman kısıtlı. Gönül isterdi ki ben de projelerle geleyim. Dar bir boğazdayız" diyen Ünal, "Fabrika ayarlarına dönmek için adayız, Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. O okuldan geldik ama mezun olmadık" diye konuştu.

YÖNETMEK SANATTIR

Projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Öz kaynak düzenini harekete geçirmek, Beşiktaş'ın efsaneleriyle tarama organizasyonunu gerçekleştirmekle kulübün ekonomisine artı değer sağlayacağız. Böylece borçlanma azalacak. Borcu yönetmek sanattır, biz de bu sanatın işçiyiz. Amacımız formamızı giyen sporcularımızın bir gün Beşiktaş'ı yönetmesi" dedi.

ASKERİMİZİN AYAĞI TAŞA DEĞMESİN

'na değinen İsmail Ünal, "Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizin ayakları taşa değmesin. Onlar bu vatan için mücadelelerini ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

  1. 16.10.2019
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