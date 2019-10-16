Adem Ljajic milli takımda kendini buldu

Sırbistan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Sırbistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Adem Ljajic takımın 2 asistini yapan isim oldu. Aleksander Mitrovic ülkesine galibiyeti getiren golleri atarken Adem Ljajic, gösterdiği performans ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.