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16 Ekim 2019, Çarşamba
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milli takımda kendini buldu

Adem Ljajic milli takımda kendini buldu

'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştirelen Sırp futbolcu milli takımında kendini buldu. , B Grubu'nda deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Adem Ljajic'in 2 asist yaptığı karşılaşmadan Sırbistan 2-1 galip ayrıldı.

'a geçen sezon Torino'dan kiralanan gösterdiği performans ile bu sezon bonservisi ile Beşiktaş'a transfer oldu. 'nın kilit oyuncusu olarak görülen Ljajic, 'de son maçlarda gösterdiği performans ile eleştirilerin odağı olmuştu.

, B Grubu'nda deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Sırbistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Adem Ljajic takımın 2 asistini yapan isim oldu. Aleksander Mitrovic ülkesine galibiyeti getiren golleri atarken Adem Ljajic, gösterdiği performans ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.

  1. 16.10.2019
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