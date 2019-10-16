Adem Ljajic milli takımda kendini buldu
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştirelen Sırp futbolcu Adem Ljajic milli takımında kendini buldu. Sırbistan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Adem Ljajic'in 2 asist yaptığı karşılaşmadan Sırbistan 2-1 galip ayrıldı.
Sırbistan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Sırbistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Adem Ljajic takımın 2 asistini yapan isim oldu. Aleksander Mitrovic ülkesine galibiyeti getiren golleri atarken Adem Ljajic, gösterdiği performans ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.
- 16.10.2019
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Çebi sahaya indi
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1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
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Ahmet Nur Çebi: Beni ve Güneş'i istemediler
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1903 ETILER TAYFASI GIDECEK, GIDERKENDE HESAP VERECEK. SENDEN TEK ISTEGIMIZ BUDUR SN. ÇEBI.
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Sörloth’tan hayat öpücüğü
Toplam 1
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tutkun61 Aferin oğlum
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