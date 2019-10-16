Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılan yıldız ismin takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakan futbolcu için devreye giren takım da belli oldu. İşte son gelişmeler...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:23 Güncelleme: 16.10.2019 11:33
Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılarda devre arasında ayrılık yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Sezon başında takıma katılan yıldız isim için İtalyan devi devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasının ortaya attığı Elneny'nin Milan'a gideceği iddiası Çizme'de oldukça sık bir şekilde dillendirilmeye başladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Ülkenin saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Mısırlı orta sahanın transferi için şartları zorlayacağını yazmıştı.

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