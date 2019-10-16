Beşiktaş'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılan yıldız ismin takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakan futbolcu için devreye giren takım da belli oldu. İşte son gelişmeler...

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:23 Güncelleme: 16.10.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





