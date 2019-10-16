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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın son 10 yılının incelenmesi gerektiğini dile getiren Çebi, Fikret Orman'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:41 Güncelleme: 16.10.2019 11:41
Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

Beşiktaş Başkanı adayı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yaklaşan kongresinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

6.5 yıldır birlikte görev yaptığı Fikret Orman'a "Hakkımı helal etmiyorum" diyen Ahmet Nur Çebi, başkan adayı Serdal Adalı'ya da şok bir gönderme yaparak; "Son 7 yıl değil, son 10 yıl denetlensin; bakalım neler çıkacak" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

Serdal Adalı'nın "Son 7 yıl denetlensin" sözlerini değerlendiren Çebi, "Serdal Adalı son 7 yılı denetleyelim diyor. Ben de bu süreyi 7 + 3 yani 10 yıla çıkaralım diyorum. Alvesler, Bebeler dönemine kadar gidelim, bakalım neler olmuş" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

Fikret Orman'a hakkını helal etmediğinin altını çizen Çebi, "Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana 'ağabey' diyen, biz demeyi başaramayan, sürekli 'ben' diyen ve 6.5 yıl birlikte görev yaptığım insan.

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Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum. "Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin.

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