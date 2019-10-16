Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri

Fikret Orman'a hakkını helal etmediğinin altını çizen Çebi, "Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana 'ağabey' diyen, biz demeyi başaramayan, sürekli 'ben' diyen ve 6.5 yıl birlikte görev yaptığım insan.

BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ AYRILIK! HABER İÇİN TIKLAYIN...