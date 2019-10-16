Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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'ta 2 hafta forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek

'ta 'den kötü haber geldi. Sol bacak adalesinde birinci derece zorlanma olan tecrübeli futbolcu 2 hafta forma giyemeyecek.

, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve idmana katılmadı.

Victor Ruiz Galatasaray derbisinde yok

GÖKHAN GÖNÜL 2 HAFTA YOK!

Beşiktaş'ın tectübeli ismi Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada sol bacak adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen yıldız futbolcu, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

BURAK YILMAZ AYRI ÇALIŞTI

Antrenmanda milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 16:22
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