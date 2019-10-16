Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Sol bacak adalesinde birinci derece zorlanma olan tecrübeli futbolcu 2 hafta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül idmana katılmadı.
GÖKHAN GÖNÜL 2 HAFTA YOK!
Beşiktaş'ın tectübeli ismi Gökhan Gönül 2 hafta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada sol bacak adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen yıldız futbolcu, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
BURAK YILMAZ AYRI ÇALIŞTI
Antrenmanda milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.
- 16.10.2019
- Güncelleme: 16.10.2019 16:22
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Genoa karıştı! Dev isyan ve Sinan Gümüş...
Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
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Yorum
emir oyun çok güzel
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