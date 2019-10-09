Rebocho ve Roco seneye yolcu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Rebocho ve Roco seneye yolcu

Rebocho ve Roco seneye yolcu

Rebocho ve Roco seneye yolcu

Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve 'nun bileti kesildi. Teknik direktör Avcı, Roco'nun yerine bir stoper istedi, Rebocho'nun da gönderilmesinin takım adına faydalı olacağı raporunu verdi.

Siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı'nın hışmına uğruyor. Devre arasında Burak Yılmaz'a destek olması için bir forvet transferi yapılmasını isteyen Abdullah Avcı, ayrıca sol bekte Caner Erkin'in de yedeklenmesini istedi. Hiçbir verim alamadığı 'nun yerine de bir stoper istedi. Rebocho'nun da gönderilmesinin takım adına faydalı olacağı raporunu verdi. Tecrübeli hoca iki bölgeye de takviye yapılmasının şart olduğunu iletti.

MUHAYER: BIRAKIN GiDEYiM

Beşiktaş'ta hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden biri olan , ligin başlamasıyla birlikte unutuldu. Geride kalan 7 haftada sadece Göztepe karşılaşmasında 6 dakika sahada kalan genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin kadrosuna da alınmadı. Geçen sezon devre arasında geldiği günden sezon sonuna kadar da forma bulamayan Muhayer'in devre arasında en azından kiralık olarak takımdan ayrılmak için teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

  1. 9.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rebocho ve Roco seneye yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN