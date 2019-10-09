Rebocho ve Roco seneye yolcu

Siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı'nın hışmına uğruyor. Devre arasında Burak Yılmaz'a destek olması için bir forvet transferi yapılmasını isteyen Abdullah Avcı, ayrıca sol bekte Caner Erkin'in de yedeklenmesini istedi. Hiçbir verim alamadığı Enzo Roco'nun yerine de bir stoper istedi. Rebocho'nun da gönderilmesinin takım adına faydalı olacağı raporunu verdi. Tecrübeli hoca iki bölgeye de takviye yapılmasının şart olduğunu iletti.

MUHAYER: BIRAKIN GiDEYiM

Beşiktaş'ta hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden biri olan Muhayer Oktay, ligin başlamasıyla birlikte unutuldu. Geride kalan 7 haftada sadece Göztepe karşılaşmasında 6 dakika sahada kalan genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin kadrosuna da alınmadı. Geçen sezon devre arasında geldiği günden sezon sonuna kadar da forma bulamayan Muhayer'in devre arasında en azından kiralık olarak takımdan ayrılmak için teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı belirtildi.