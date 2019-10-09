Rebocho ve Roco seneye yolcu
Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Pedro Rebocho ve Enzo Roco'nun bileti kesildi. Teknik direktör Avcı, Roco'nun yerine bir stoper istedi, Rebocho'nun da gönderilmesinin takım adına faydalı olacağı raporunu verdi.
Siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı'nın hışmına uğruyor. Devre arasında Burak Yılmaz'a destek olması için bir forvet transferi yapılmasını isteyen Abdullah Avcı, ayrıca sol bekte Caner Erkin'in de yedeklenmesini istedi. Hiçbir verim alamadığı Enzo Roco'nun yerine de bir stoper istedi. Rebocho'nun da gönderilmesinin takım adına faydalı olacağı raporunu verdi. Tecrübeli hoca iki bölgeye de takviye yapılmasının şart olduğunu iletti.
MUHAYER: BIRAKIN GiDEYiM
Beşiktaş'ta hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden biri olan Muhayer Oktay, ligin başlamasıyla birlikte unutuldu. Geride kalan 7 haftada sadece Göztepe karşılaşmasında 6 dakika sahada kalan genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin kadrosuna da alınmadı. Geçen sezon devre arasında geldiği günden sezon sonuna kadar da forma bulamayan Muhayer'in devre arasında en azından kiralık olarak takımdan ayrılmak için teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı belirtildi.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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