Yükselme zamanı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Siyahbeyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise ilk hafta mücadelesinde sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. Grupta aynı saate Braga, evinde Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Kartal Kartal, bu maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 puan toplayanbilen, UEFA Avrupa Ligi'ne Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan ve bu süreçte olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş, içinde bulunduğu krizden bir an önce çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandırabilen Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

AVRUPADA 218. MAÇ

Beşiktaş bu akşamki Wolverhampton maçıyla Avrupa'daki 218. sınavına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

ÖZYAKUP VE LENS'DEN DÖRDER GOL

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında daha önce Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol kaydederken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic ise Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

KARA KARTAL 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

EN FARKLI GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

KUPA 2'DE 116. MAÇ

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlılar Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyonda rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 143 gol gördü.