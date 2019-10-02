Bu da geçecek!

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba, siyah-beyazlı camiadan destek istedi. Şu anda farklı bir oyun yapısına geçiş yapmaya çalıştıklarını belirten Kanadalı, "Tam anlamıyla uyum süreci içerisindeyiz. Başlangıç aşamasında işler umduğumuz gibi gitmedi, alışık olduğumuzdan farklı bir yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor ama biz oyuncu grubu olarak bu oyun planına inanmaya devam ediyoruz" dedi. Atiba şöyle devam etti: "Daha önce de zor zamanlar geçirdiğimiz oldu ve geçmişte nasıl bu sıkıntıları aştıysak şimdi de yine aşacağız. Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz, umutlarını yitirmesinler."

ATIBA'DAN İNCİLER

Takım arkadaşlarımla birlikte konuşuyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Lig çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve zaman kaybetmememiz gerekiyor.

Kafamın içerisinde antrenörlük yapma fikri var. Belki alt yaş ve genç yaş gruplarından başlayarak yavaş yavaş antrenörlük kısmına geçiş yapabilirim.

Oğlum Noah taraftarımız ile çok güzel bir ilişki kurdu. Futbolcu olmak ister mi bilemiyorum ama isterse ve Beşiktaş forması giyerse mutlu olurum.