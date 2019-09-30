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30 Eylül 2019, Pazartesi
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'ta kale kapanmıyor

Beşiktaş'ta kale kapanmıyor

'a farklı mağlup olan , kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, yönetiminde ve 'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi.

'a farklı mağlup olan , kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, yönetiminde ve 'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi. Ligin ikinci haftasında 'yi Vodafone Park'ta 3-0'lık skorla geçen , diğer 6 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü. Maç başına 2 golden fazla yiyen Beşiktaş rakip filelere ise bu süreçte 11 gol gönderebildi.

  1. 30.9.2019
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