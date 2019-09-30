Beşiktaş'ta kale kapanmıyor
Trabzonspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi.
Trabzonspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta 3-0'lık skorla geçen Kara Kartal, diğer 6 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü. Maç başına 2 golden fazla yiyen Beşiktaş rakip filelere ise bu süreçte 11 gol gönderebildi.
- 30.9.2019
- Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
- İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!
- Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa sorusuna yanıt verdi!
- Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Beşiktaş'ta kale kapanmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.