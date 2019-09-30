Beşiktaş'ta kale kapanmıyor

Trabzonspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş, kalesini bu sezon kapatamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın sadece 1'ini gol yemeden bitirebildi. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta 3-0'lık skorla geçen Kara Kartal, diğer 6 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü. Maç başına 2 golden fazla yiyen Beşiktaş rakip filelere ise bu süreçte 11 gol gönderebildi.