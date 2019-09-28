Beşiktaş'ta seçim çıkmazı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta seçim çıkmazı!

'ta çıkmazı!

Beşiktaş'ta seçim çıkmazı!

“Görevi bırakıyorum” diyen Başkan Orman’ın istifa etmemesi, “Kesinlikle aday olacak” şeklinde yorumlandı Daha önce “ girerse aday olmam” diyen Ahmet Çebi, Orman’ın son kararını vermesini bekliyor Orman’ın ardından başkanlık görevi bekleyen İkinci Başkan ise gelişmeleri sessiz kalarak takip ediyor.

'ta ortalık adeta toz duman olmuş durumda... Başkan 'ın yaptığı 'ayrılık' açıklaması, siyah-beyazlı camiada tüm gözleri olağanüstü genel kurula çevirdi. Ancak bu kısa süre içinde yaşananlar bile, Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin bir hayli hareketli geçeceğini gösteriyor. Başkan Fikret Orman, önceki gün yönetim kurulu ile bir araya gelirken bir grup taraftar da görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulunmuştu.

ÇEBİ BEKLEMEDE
Siyah-beyazlılarda başkanlık için adı en çok telaffuz edilen isim eski ikinci başkan . Geçmiş dönemde "Fikret Orman aday olursa aday olmam" diyen Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın yeniden olağanüstü seçimde aday olacağı söylentileri üzerine frene bastığı öne sürüldü. Son iki gündür kurmayları ile sürekli durum değerlendirmesi yapan Çebi'nin adaylık konusunda henüz net bir karar almadığı ifade edildi.

ADALI SESSİZ KALDI
Daha önce Fikret Orman'a karşı başkanlığa adaylığını koyan ve kaybeden, ardından da Orman'ın ısrarları üzerine kulüpte ikinci başkan olarak yönetime giden ise süreci ile ilgili sessizliğini koruyor. Yönetimdeki bazı isimlerin başkan Fikret Orman'a "Sen bırak, biz Serdal Adalı ile yola devam edelim" önerisi yaptığı ancak bunun Orman tarafından kabul edilmediği kaydedildi. Adalı'nın aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.


15 MİLYON EURO ACİL ÖDEME
Beşiktaş yeni başkanını 13 ya da 20 Ekim'de seçecek. Fikret Orman, olağanüstü seçimde aday olmaz ve yönetim yeni bir isme geçerse kucağında adeta bomba bulacak. Çünkü Beşiktaş'ın yeni Başkanı, 8 gün içinde 15 milyon euro bulup, UEFA lisansı ile 30 Ekim'e kadar ödemeleri tamamlamak zorunda kalacak. Orman yönetiminin şu an için ödemeleri durdurmuş durumda.

  1. 28.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta seçim çıkmazı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN