Beşiktaş'ta seçim çıkmazı!

Beşiktaş'ta ortalık adeta toz duman olmuş durumda... Başkan Fikret Orman'ın yaptığı 'ayrılık' açıklaması, siyah-beyazlı camiada tüm gözleri olağanüstü genel kurula çevirdi. Ancak bu kısa süre içinde yaşananlar bile, Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin bir hayli hareketli geçeceğini gösteriyor. Başkan Fikret Orman, önceki gün yönetim kurulu ile bir araya gelirken bir grup taraftar da görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulunmuştu.

ÇEBİ BEKLEMEDE

Siyah-beyazlılarda başkanlık için adı en çok telaffuz edilen isim eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi. Geçmiş dönemde "Fikret Orman aday olursa aday olmam" diyen Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın yeniden olağanüstü seçimde aday olacağı söylentileri üzerine frene bastığı öne sürüldü. Son iki gündür kurmayları ile sürekli durum değerlendirmesi yapan Çebi'nin adaylık konusunda henüz net bir karar almadığı ifade edildi.



ADALI SESSİZ KALDI

Daha önce Fikret Orman'a karşı başkanlığa adaylığını koyan ve kaybeden, ardından da Orman'ın ısrarları üzerine kulüpte ikinci başkan olarak yönetime giden Serdal Adalı ise seçim süreci ile ilgili sessizliğini koruyor. Yönetimdeki bazı isimlerin başkan Fikret Orman'a "Sen bırak, biz Serdal Adalı ile yola devam edelim" önerisi yaptığı ancak bunun Orman tarafından kabul edilmediği kaydedildi. Adalı'nın aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.



15 MİLYON EURO ACİL ÖDEME

Beşiktaş yeni başkanını 13 ya da 20 Ekim'de seçecek. Fikret Orman, olağanüstü seçimde aday olmaz ve yönetim yeni bir isme geçerse kucağında adeta bomba bulacak. Çünkü Beşiktaş'ın yeni Başkanı, 8 gün içinde 15 milyon euro bulup, UEFA lisansı ile 30 Ekim'e kadar ödemeleri tamamlamak zorunda kalacak. Orman yönetiminin şu an için ödemeleri durdurmuş durumda.