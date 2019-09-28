Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den şamnpiyonluk mesajı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Beşiktaşlı 'den şamnpiyonluk mesajı!

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'den şamnpiyonluk mesajı!

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta kaptan 'den şampiyonluk mesajı geldi. Gönül, "Henüz bitmiş bir şey yok. Bir galibiyetle kendimize geliriz." dedi.

'e son 15 yılın en kötü başlangıcını yapan, Avrupa'da Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyahbeyazlılarda, başkan 'ın görevi bırakma kararı da eklenince moraller iyice bozuldu. Bunun üzerine takım kaptanları ve , devreye girerek motivasyon görevini üstlendi. Burak Yılmaz takıma yönelik konuşmasında bir an önce kendilerini toparlamaları gerektiğini söyledi.

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HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Tecrübeli golcü, "5 haftada 10 puan kaybettik. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu duruma gelmemizdeki en büyük pay biz futbolcuların. Takımı düzlüğe çıkaracak olan da bizleriz. O yüzden herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi. Gökhan Gönül ise "Geçen sezon da benzer bir senaryo yaşadık ancak ligin sonuna girerken şampiyonluk potasındaydık. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. 'dan alacağımız galibiyet bizi kendimize getirir. Şampiyon olmak istiyorsak kazanmaya başlamalıyız" diye konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ TEYAKKUZDA!

BEŞIKTAŞ'TA adı başkan adaylığı için geçen ancak henüz resmen açıklama yapmayan , ekibiyle birlikte 'da toplantılara başladı. Tüm ihtimalleri ve içerisinde yer aldıkları durumu değerlendiren Çebi'nin, Başkan Fikret Orman'ın yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir tavır sergilememesi nedeniyle kararsız kaldığı ifade edildi. Ahmet Nur Çebi'nin yarın seçim süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

  1. 28.09.2019
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