Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama

Başkanı 'dan Çinlilere kutlama

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama

Başkanı , 'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çin Büyükelçisi Deng Li ile İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi Vodafone Park'ta ağırladı.

Başkan Orman, maçı öncesinde düzenlenen törende Büyükelçi Li ve Konsolos Wei nezdinde kuruluş yıl dönümü sebebiyle vatandaşlarını kutladı ve Li ile Wei'ye hediyeler takdim etti.

YENİ KÜREK TAKIMI
Başkanı ile Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü neticesinde; Kürek Takımımız ile Türk Balıkadamları Kulübü'nün kürek takımı tek bir takım haline gelerek 'BJK-TBK Kürek Takımı' adıyla yarışlarda mücadele edecek.

  1. 24.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN