Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çin Büyükelçisi Deng Li ile İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi Vodafone Park'ta ağırladı.
Başkan Orman, Başakşehir maçı öncesinde düzenlenen törende Büyükelçi Li ve Konsolos Wei nezdinde kuruluş yıl dönümü sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını kutladı ve Li ile Wei'ye hediyeler takdim etti.
YENİ KÜREK TAKIMI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Türk Balıkadamları Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü neticesinde; Kürek Takımımız ile Türk Balıkadamları Kulübü'nün kürek takımı tek bir takım haline gelerek 'BJK-TBK Kürek Takımı' adıyla yarışlarda mücadele edecek.
- 24.9.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Çinlilere kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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