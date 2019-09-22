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22 Eylül 2019, Pazar
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Orman devam etmeli!

Orman devam etmeli!

ve eski başkanı , siyah-beyazlı kulübün başkanlığına yeniden aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Başkanlığa aday olmayacağını belirten Demirören, " görev süresini tamamlamalı" dedi.

'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarların Başkan ve yönetime tepkisi devam ederken, bu süreçte yeniden Beşiktaş başkanlığı için hazırlandığı yönündeki iddialara ilk kez yanıt verdi. Beşiktaş eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Internethaber'de yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Yıldırım Demirören ile görüştüğünü ve kendisine Beşiktaş başkanlığı için hazırlandığı yönündeki iddiaları sorduğunu belirtti. Candaş Tolga Işık, Yıldırım Demirören'e "Beşiktaş'ta yeniden başkan olmaya hazırlanıyorsunuz haberleri var doğru mu" diye sordum. "Hayır. Benim ne böyle bir isteğim, ne böyle bir çalışmam, ne de böyle bir planım var. Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" diye de ekledi ifadelerini kullandı.
  1. 22.9.2019
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