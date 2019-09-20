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20 Eylül 2019, Cuma
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"Galibiyeti hak ettik"

"Galibiyeti hak ettik"

, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

, gibi güçlü bir rakip karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kozak, "2-1 geriye düşmemize rağmen 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık ve verdiğimiz reaksiyonla uzatmalarda 2 gol bulduk. Galibiyeti hak ettik. Grupta ne kadar iddialı olduğumuzu bu galibiyetle gösterdik" diye konuştu.
  1. 20.9.2019
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