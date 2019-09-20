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20 Eylül 2019, Cuma
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Avcı Boyd’u kadroya almadı

Avcı Boyd’u kadroya almadı

'ta teknik direktör , Gazişehir maçındaki kadrodan 3 oyuncuyu değiştirerek Slovakya'da takımını sahaya sürdü. Avcı, Tyler Boyd'u ise maç kadrosuna dahil etmedi.

Teknik direktör maç kadrosunu basın toplantısında söylediği gibi Gazişehir maçından 3 oyunucuyu değiştirerek oluşturdu. Gaziantep'te sahada olan Güven Yalçın, ve yedeğe çekilirken, yerlerine Umut Nayir, Douglas ve Rebocho görev aldı. Tyler Boyd ise maçın 18 kişilik kadrosuna bile alınmadı.
  1. 20.9.2019
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