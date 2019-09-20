Avcı Boyd’u kadroya almadı
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Gazişehir maçındaki kadrodan 3 oyuncuyu değiştirerek Slovakya'da takımını sahaya sürdü. Avcı, Tyler Boyd'u ise maç kadrosuna dahil etmedi.
- 20.9.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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