Atiba: Büyük hayal kırıklığı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Atiba: Büyük hayal kırıklığı

Atiba: Büyük hayal kırıklığı

'ın Kanadalı oyuncusu , Slovan Bratislava maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Bratislava deplasmanında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Atiba, "Garip bir maç oldu. Öne geçtik ve devreye böyle girdik. İkinci yarı hatalar yaptık, buna konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Genel olarak düzeltmemiz gereken çok şey var. 5 maç daha var ve toparlanabiliriz. Kolektif anlamda ve bireysel anlamda daha iyi olmamız gerekiyor. Zor bir durumda olduğumuzun farkındayız. Ortaya sağlam bir karakter koymalıyız. Bu da bir sonraki maçla başlayacak. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak bir an önce bu durumu düzeltmeliyiz. Daha çok çalışmalıyız ve takım olarak da bunu konuştuk" dedi.
  1. 20.9.2019
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