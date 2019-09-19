Elneny korkusu
Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazması Siyah-Beyazlı yöneticileri endişelendirdi.
Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
HAKEM ARSLANBOĞA
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa, kariyerinde Beşiktaş'ın 4 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyet, ve 2 beraberlik aldı.
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Toplam 1
Yorum
Bülent Yürü be Rıza!
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Toplam 2
Yorum
Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
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Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
Yorum
arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
Elneny korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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