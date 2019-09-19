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19 Eylül 2019, Perşembe
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Elneny korkusu

'ta korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında gören yıldız oyuncu için hakem 'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazması Siyah-Beyazlı yöneticileri endişelendirdi.

'ta korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında gören yıldız oyuncu için hakem 'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

HAKEM ARSLANBOĞA
Beşiktaş-Medipol maçını yönetecek. Pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa, kariyerinde Beşiktaş'ın 4 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyet, ve 2 beraberlik aldı.

  1. 19.9.2019
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