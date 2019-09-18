Abdullah Avcı: Kendinize gelin
Ligdeki iki deplasman maçında sıfır çeken Beşiktaş’ın hocası futbolcuları “Basit kayıplar yapıyor disiplin sağlayamıyoruz. Formanın ağırlığını rakiplerimizden önce biz hissetmeliyiz” diye uyardı!
YÜKSELİŞE GEÇMEMİZ LAZIM
Avcı şöyle devam etti: "Doğru tespitler yapıp, bunun üzerine çabuk dönüş yapmamız lazım. Hatalarımız kısaca şöyle: Basit top kayıpları yapmanın önüne yine geçemedik, yediğimiz gollerden sonra takım disiplininden kopuyoruz ve en önemlisi de Beşiktaş formasının ağırlığını rakiplerden önce biz hissetmeliyiz ama bunu başaramadık. Bizim işimiz izlemek değil kendimizi izletmek. Bratislava maçı bizler için dönüm noktası olsun. Galibiyetle moral bulup yükselişe geçelim."
- 18.9.2019
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