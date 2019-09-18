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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı: Kendinize gelin

Abdullah Avcı: Kendinize gelin

Ligdeki iki deplasman maçında sıfır çeken ’ın hocası futbolcuları “Basit kayıplar yapıyor disiplin sağlayamıyoruz. Formanın ağırlığını rakiplerimizden önce biz hissetmeliyiz” diye uyardı!

Teknik Direktörü Abdulllah Avcı, yarın akşam oynanacak Bratislava maçı öncesinde oyuncularını uyardı. 'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Deplasmandaki yenilgisinden sonra hatalarınızı tek tek söyledim, sonra içerideki iki maçta biraz olsun toparlandık, ama son Gazişehir deplasmanında yine aynı sorunlarla karşı karşıya geldik. Bunlara acilen bir çözüm bulamazsak, hem ligden hem de Avrupa'dan erkenden koparız" dedi.

YÜKSELİŞE GEÇMEMİZ LAZIM
Avcı şöyle devam etti: "Doğru tespitler yapıp, bunun üzerine çabuk dönüş yapmamız lazım. Hatalarımız kısaca şöyle: Basit top kayıpları yapmanın önüne yine geçemedik, yediğimiz gollerden sonra takım disiplininden kopuyoruz ve en önemlisi de Beşiktaş formasının ağırlığını rakiplerden önce biz hissetmeliyiz ama bunu başaramadık. Bizim işimiz izlemek değil kendimizi izletmek. Bratislava maçı bizler için dönüm noktası olsun. Galibiyetle moral bulup yükselişe geçelim."
  1. 18.9.2019
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