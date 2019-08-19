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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Günün en güzel karesi

Günün en güzel karesi
Siyah- beyazlılar dün sosyal medyada en çok bu fotoğrafı konuştu. Deplasman otobüsünde koridorda yatan taraftarların olduğu kareyi görenler "Bu fotoğrafı futbolculara göstermek gerekir. Biz ne şartlarda siyah-beyaz aşkımızın peşinden koşuyoruz onlar sahada 3 metre koşmuyor" dediler
  1. 19.8.2019
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