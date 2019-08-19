Günün en güzel karesi

Siyah- beyazlılar dün sosyal medyada en çok bu fotoğrafı konuştu. Deplasman otobüsünde koridorda yatan taraftarların olduğu kareyi görenler "Bu fotoğrafı futbolculara göstermek gerekir. Biz ne şartlarda siyah-beyaz aşkımızın peşinden koşuyoruz onlar sahada 3 metre koşmuyor" dediler