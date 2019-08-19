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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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22 yıl sonra ilk

22 yıl sonra ilk

 Avcı, 'taki ilk resmi maçında sahayı mağlubiyetle terk etti. Deneyimli çalıştırıcı, 1996-97 sezonunda Rasim Kara'dan sonra Kartal'ın başında ilk maçında yenilgi gören ilk yerli teknik adam oldu.

Abdullah Avcı, 'taki ilk resmi maçında sahayı mağlubiyetle terk etti. Deneyimli çalıştırıcı, 1996-97 sezonunda Rasim Kara'dan sonra Kartal'ın başında ilk maçında yenilgi gören ilk yerli teknik adam oldu. Avcı, gelecek hafta içerdeki Göztepe karşılaşmasını kazanarak kısa sürede Sivas maçının yaralarını saracaklarını söyledi.

En kötü başlangıç
Beşiktaş, Sivasspor'a 3-0 yenilerek tarihindeki en ağır ilk hafta mağlubiyetini aldı. Siyahbeyazlılar 6 sezon sonra lige galibiyet alamadan başladı. Önceki sezonlarda ilk haftalarda 1-0'lık yenilgiler gören Kara Kartal, bu yıla 3-0'lık Sivasspor hezimetiyle başladı.
  1. 19.8.2019
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