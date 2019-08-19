22 yıl sonra ilk
Abdullah Avcı, Beşiktaş'taki ilk resmi maçında sahayı mağlubiyetle terk etti. Deneyimli çalıştırıcı, 1996-97 sezonunda Rasim Kara'dan sonra Kartal'ın başında ilk Süper Lig maçında yenilgi gören ilk yerli teknik adam oldu.
En kötü başlangıç
Beşiktaş, Sivasspor'a 3-0 yenilerek tarihindeki en ağır ilk hafta mağlubiyetini aldı. Siyahbeyazlılar 6 sezon sonra lige galibiyet alamadan başladı. Önceki sezonlarda ilk haftalarda 1-0'lık yenilgiler gören Kara Kartal, bu yıla 3-0'lık Sivasspor hezimetiyle başladı.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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