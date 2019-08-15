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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'ta gündemde 2 kaleci var

Beşiktaş'ta gündemde 2 kaleci var

Kaleci transferi için kolları sıvayan 'ın gündeminde iki isim var: ve ... 30 yaşındaki Sinan'ın gelmeye hazır olduğu belirtilirken, 21 yaşındaki İrfan için 4 milyon TL istiyor.

Kaleci transferi için kolları sıvayan 'ın gündeminde iki isim var: ve ... 30 yaşındaki Sinan'ın gelmeye hazır olduğu belirtilirken, 21 yaşındaki İrfan için 4 milyon TL istiyor.

  1. 15.8.2019
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