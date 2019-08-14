Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala transferde atağa kalkan Kara Kartal'da 3 isim de belirlendi. İşte Beşiktaş taraftarını coşturacak isimler...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:29
Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı gün kala transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Burak Yılmaz'ın sakatlığında ileri uca tecrübeli bir isim almak isteyen Kara Kartal 3 isim üzerinde duruyor.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Teknik direktör Abdullah Avcı, lig başlamadan transferin sonlandırılması gerektiğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Beşiktaş yönetimi de en kısa zamanda yıldız futbolculardan birine imza attırmak istiyor. İşte gelişmeler...

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