Beşiktaş'ta forvete 3 aday belirlendi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala transferde atağa kalkan Kara Kartal'da 3 isim de belirlendi. İşte Beşiktaş taraftarını coşturacak isimler...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





