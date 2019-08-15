Beşiktaşlı Karius: Çılgın şehir İstanbul
Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius, “Gerçek bir metropol ve orada yaşamak eğlenceli. Derbilerde inanılmaz atmosferler oluyor, adeta stadyumlar yanıyor” ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul'un benzersiz bir şehir olduğunu söyledi. Tecrübeli kaleci, Almanya basınından DAZN'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul için 'Çılgınlıkların şehri' ifadesini kullanan Karius, "16 milyon insan yaşadığı söyleniyor ancak birkaç milyon daha fazlası da var. Trafik çılgınca, Avrupa ve Asya'yı ayıran boğaza sahip. Başka böyle bir şehir yok, İstanbul gerçek bir metropol ve orada yaşamak eğlenceli" ifadelerini kullandı. Şehirde gezmenin kolay olmadığını ifade eden Karius şöyle devam etti: "Taraftarla zaman geçirmek, fotoğraf çektirmek ve imza vermek olumsuz bir durum yaratmıyor. Derbilerde de inanılmaz atmosferler oluyor. Stadyumlar adeta yanıyor. Sahaya çıktığınızda kimseyle iletişim kuramıyorsunuz. Ancak kesinlikle çok eğlenceli. Karşılaşmadan önce Galatasaray formalı taraftarlar, sokakta seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Ancak maç esnasında nesneler atılıyor. Burada zihniyet böyle."
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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