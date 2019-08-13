Transfer itirafı! 'Görüşüyoruz'
Siyah-beyazlıların transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Yevhen Konoplyanka. Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Konoplyanka için Beşiktaş’la temasımız sürüyor” açıklamasında bulundu.
Bu gelişme Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider'e de soruldu. İlk ağızdan net bir bilgi geldi. Schneider "Evet Konoplyanka transferi için Beşiktaş ile görüştüğümüz doğru ancak şu anda biten bir şey yok. Temaslarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Konoplyanka'nın 2020'ye kadar Schalke ile sözleşmesi bulunuyor.
LENS SİVAS'I KABUL ETMEDİ
Boyd'un gelmesiyle formasını kaybeden Lens'in durumu belirsiz. Karius ve Vida'dan sonra Beşiktaş'ın en fazla kazanan ismi olan Hollandalı'nın, Sivasspor'un yaptığı kiralama teklifini kabul etmediği öğrenildi.
WILCZEK İÇİN 'HAYIR' YANITI
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Wilczek'le ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. Brondby sportif direktörü, Polonya basınında da çıkan 'Wilczek, Beşiktaş'a gidiyor" haberleri için gülerek 'hayır' yanıtını verdi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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