Transfer itirafı! 'Görüşüyoruz'

Bu gelişme Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider'e de soruldu. İlk ağızdan net bir bilgi geldi. Schneider "Evet Konoplyanka transferi için Beşiktaş ile görüştüğümüz doğru ancak şu anda biten bir şey yok. Temaslarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Konoplyanka'nın 2020'ye kadar Schalke ile sözleşmesi bulunuyor.



LENS SİVAS'I KABUL ETMEDİ

Boyd'un gelmesiyle formasını kaybeden Lens'in durumu belirsiz. Karius ve Vida'dan sonra Beşiktaş'ın en fazla kazanan ismi olan Hollandalı'nın, Sivasspor'un yaptığı kiralama teklifini kabul etmediği öğrenildi.



WILCZEK İÇİN 'HAYIR' YANITI

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Wilczek'le ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. Brondby sportif direktörü, Polonya basınında da çıkan 'Wilczek, Beşiktaş'a gidiyor" haberleri için gülerek 'hayır' yanıtını verdi.