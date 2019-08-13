Robocop hazır

Yeni sezon öncesinde eksik bölgelerini yaptığı takviyelerle güçlendiren Beşiktaş, Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Miguel Braga Rebocho'yu da resmen renklerine bağladı. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 24 yaşındaki oyuncu, dün sabah ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Raporların temiz çıkmasının ardından Ümraniye'nin yolunu tutan Rebocho, burada Sportif Direktör Ali Naibi ile bir araya geldi ve kendisini satın alma opsiyonlu 1 senelik kiralık olarak Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

AİLEMİZE HOŞ GELDİN

Beşiktaş yönetimi, Portekizli oyuncunun transfer haberini gündüz saatlerinde yaptığı "Come To Beşiktaş" çağrısıyla duyurdu. Öğleden sonra siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Portekizli sol bek, imza töreninin hemen ardından Ümraniye'deki idman yapan takıma dahil oldu.

SAHA ORTASINDA GÖRÜŞTÜ

Pedro Rebocho, burada ilk olarak Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla tanıştı. Portekizli yıldız, sahanın ortasına gelerek teknik heyetle bir süre özel olarak görüştü. Hemen ardından takımdaki futbolcularla tanışan Rebocho ardından da Nevzat Demir Tesisleri'nde Avcı yönetiminde antrenmana dahil oldu. Portekizli oyuncu idmanda takımdan ayrı koşu yaptı. 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekti. Robocho'nun Sivasspor maçı kadrosuna alınarak ilk deplasmana da götürülmesi bekleniyor.



BÜYÜKLERİ REDDETTİ

Pedro Rebocho, sadece Beşiktaş değil, birçok kulübün de transfer listesinde yer alan isimlerden biriydi. Fransa'da Marsilya ve Lille, İngiltere'de Leicester City ve Watford, İspanya'da Real Betis ve Mallorca gibi önemli takımlar tarafından da istenen sol bek, şu anda fiziksek olarak hazır geldiği Beşiktaş'ta hemen forma giyebilecek durumda.



QUARESMA ETKİLEDİ

24 yaşındaki Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en önemli nedenlerden birinin vatandaşı Quaresma'nın da siyah- beyazlı formayı giymesi olduğu belirtildi. U16 takımından itibaren Portekiz'de milli takım seviyesinde top koşturan Rebocho'nun, uzun yıllar Q7'yi izleyerek onun stilini örnek almaya çalıştığı ifade edildi.