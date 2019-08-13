Robocop hazır
Beşiktaş, Portekizli savunma oyuncusu Pedro Rebocho’yu resmen açıkladı . 1 senelik kiralanan 24 yaşındaki yıldız futbolcu ‘güçlü fiziğiyle’ dikkat çekti.
Yeni sezon öncesinde eksik bölgelerini yaptığı takviyelerle güçlendiren Beşiktaş, Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Miguel Braga Rebocho'yu da resmen renklerine bağladı. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 24 yaşındaki oyuncu, dün sabah ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Raporların temiz çıkmasının ardından Ümraniye'nin yolunu tutan Rebocho, burada Sportif Direktör Ali Naibi ile bir araya geldi ve kendisini satın alma opsiyonlu 1 senelik kiralık olarak Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
AİLEMİZE HOŞ GELDİN
Beşiktaş yönetimi, Portekizli oyuncunun transfer haberini gündüz saatlerinde yaptığı "Come To Beşiktaş" çağrısıyla duyurdu. Öğleden sonra siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Portekizli sol bek, imza töreninin hemen ardından Ümraniye'deki idman yapan takıma dahil oldu.
SAHA ORTASINDA GÖRÜŞTÜ
Pedro Rebocho, burada ilk olarak Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla tanıştı. Portekizli yıldız, sahanın ortasına gelerek teknik heyetle bir süre özel olarak görüştü. Hemen ardından takımdaki futbolcularla tanışan Rebocho ardından da Nevzat Demir Tesisleri'nde Avcı yönetiminde antrenmana dahil oldu. Portekizli oyuncu idmanda takımdan ayrı koşu yaptı. 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekti. Robocho'nun Sivasspor maçı kadrosuna alınarak ilk deplasmana da götürülmesi bekleniyor.
BÜYÜKLERİ REDDETTİ
Pedro Rebocho, sadece Beşiktaş değil, birçok kulübün de transfer listesinde yer alan isimlerden biriydi. Fransa'da Marsilya ve Lille, İngiltere'de Leicester City ve Watford, İspanya'da Real Betis ve Mallorca gibi önemli takımlar tarafından da istenen sol bek, şu anda fiziksek olarak hazır geldiği Beşiktaş'ta hemen forma giyebilecek durumda.
QUARESMA ETKİLEDİ
24 yaşındaki Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en önemli nedenlerden birinin vatandaşı Quaresma'nın da siyah- beyazlı formayı giymesi olduğu belirtildi. U16 takımından itibaren Portekiz'de milli takım seviyesinde top koşturan Rebocho'nun, uzun yıllar Q7'yi izleyerek onun stilini örnek almaya çalıştığı ifade edildi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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