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13 Ağustos 2019, Salı
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'tan kombinelere büyük ilgi

Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, adeta hücum etti. 'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. , taraftarı önündeki ilk maçına Cuma günü karşısında çıkacak.

Beşiktaşlı taraftarlar, da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, adeta hücum etti. 'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. , taraftarı önündeki ilk maçına Cuma günü karşısında çıkacak.

  1. 13.8.2019
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