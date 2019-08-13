Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. Kartal, taraftarı önündeki ilk maçına 23 Ağustos Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.