Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi
Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. Kartal, taraftarı önündeki ilk maçına 23 Ağustos Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.
Beşiktaşlı taraftarlar, yeni sezonda da takımlarını yalnız bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, kombine kartlara adeta hücum etti. Beşiktaş'ta kombine satışının 22 bini geçtiği ve satışların devam ettiği öğrenildi. Kartal, taraftarı önündeki ilk maçına 23 Ağustos Cuma günü Göztepe karşısında çıkacak.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Beşiktaş'tan kombinelere büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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