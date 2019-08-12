Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'ya sürpriz talip!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Fransa'dan sürpriz talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Vida'ya transfer teklifinde bulundu. Kendisine yapılan teklifi yetersiz bulan Vida, Rennes kulübünü reddetti.
Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, Fransa'nın Rennes kulübünün kendisine yaptığı teklifi yetersiz buldu.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan senede 3 milyon Euro kazanan Hırvat futbolcuya Rennes'in 1,8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilya basınında çıkan haberlerde Palmeiras'ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja için Beşiktaş devrede.
Yirmi altı yaşındaki golcünün Avrupa'da forma giymek istediği ve Beşiktaş'a sıcak bakacağı ifade edilirken siyah-beyazlıların kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
Yeni sezonda siyah beyazlı takımda Victor Ruiz ile ikili olacak olan Vida, geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 38 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti.
- 12.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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