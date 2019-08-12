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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ın yıldız stoperi Vida'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida'ya sürpriz talip!

'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya 'dan sürpriz talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Vida'ya transfer teklifinde bulundu. Kendisine yapılan teklifi yetersiz bulan Vida, Rennes kulübünü reddetti.

'ın stoperi Domagoj Vida, 'nın Rennes kulübünün kendisine yaptığı teklifi yetersiz buldu.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan senede 3 milyon Euro kazanan Hırvat futbolcuya Rennes'in 1,8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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basınında çıkan haberlerde Palmeiras'ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja için Beşiktaş devrede.

Yirmi altı yaşındaki golcünün Avrupa'da forma giymek istediği ve Beşiktaş'a sıcak bakacağı ifade edilirken siyah-beyazlıların kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Yeni sezonda siyah beyazlı takımda Victor Ruiz ile ikili olacak olan Vida, geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 38 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti.

  1. 12.08.2019
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