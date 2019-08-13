Beşiktaş'ta Lewis Holtby yeniden listede

Kagawa'nın İspanya 2. Ligi takımlarından Zaragoza ile anlaşmasından sonra Beşiktaş yönetimi gözünü yeniden Lewis Holtby'ye dikti. Teknik direktör Avcı'nın daha önce transferine 'olur' verdiği ve bonservisi elindeki Alman oyuncuyla yeni görüşme yapılacağı ifade edildi.