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13 Ağustos 2019, Salı
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'ta yeniden listede

Beşiktaş'ta Lewis Holtby yeniden listede

Kagawa'nın 2. Ligi takımlarından Zaragoza ile anlaşmasından sonra yönetimi gözünü yeniden 'ye dikti. Avcı'nın daha önce transferine 'olur' verdiği ve bonservisi elindeki Alman oyuncuyla yeni görüşme yapılacağı ifade edildi.

Kagawa'nın 2. Ligi takımlarından Zaragoza ile anlaşmasından sonra yönetimi gözünü yeniden 'ye dikti. Avcı'nın daha önce transferine 'olur' verdiği ve bonservisi elindeki Alman oyuncuyla yeni görüşme yapılacağı ifade edildi.

  1. 13.8.2019
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