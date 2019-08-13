Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim İrfan Can
Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için ilk görüşmelerin yapıldığı bildirildi. 21 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu iddia edildi.
Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can Eğribayat için ilk görüşmelerin yapıldığı bildirildi. 21 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu iddia edildi.
UNUTULMADI UNUTULMAYACAK!
Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yıl dönümünde bugün anılacak. Futbolcu olarak siyah- beyazlı renklere bağlanan Seba, yöneticiliğinin ardından başkan olarak da kulübe büyük hizmetlerde bulundu. Kulübe kazandırdığı şampiyonluklarla efsane olan Seba, 16 yıl başkanlık koltuğunda oturdu. Beşiktaş, efsane başkanı döneminde 22 kupayı müzesine götürdü.
BAYANLAR YARIN SAHAYA ÇIKIYOR
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 9. Grup'taki üçüncü maçında yarın Ermenistan ekibi Alashkert'le Hollanda'da karşılaşacak. Karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk iki karşılaşmasında iki puan toplayan siyah-beyazlılar, şu anda 3. sırada bulunuyor.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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