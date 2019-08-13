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13 Ağustos 2019, Salı
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Elyounoussi 'a ‘tamam’ dedi

Elyounoussi Beşiktaş'a ‘tamam’ dedi

'ın transfer listesinde bulunan Southampton'dan , ilk sinyali instagram'dan verdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna 'tamam' emojisi ve 'siyahbeyaz' noktalar koydu. Elyounoussi, Avcı'nın kadroda görmek istediği bir isim.

'ın transfer listesinde bulunan Southampton'dan , ilk sinyali instagram'dan verdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna 'tamam' emojisi ve 'siyahbeyaz' noktalar koydu. Elyounoussi, Avcı'nın kadroda görmek istediği bir isim.

  1. 13.8.2019
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