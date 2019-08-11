Vodafone Park’ı örnek aldılar
Şili'nin köklü takımlarından Colo Colo, yeni stadının yapımına başladı. Şili'nin Dale Albo gazetesinin haberine göre Colo Colo'nun örnek aldığı stadyum ise Vodafone Park...
Şili'nin köklü takımlarından Colo Colo, yeni stadının yapımına başladı. Şili'nin Dale Albo gazetesinin haberine göre Colo Colo'nun örnek aldığı stadyum ise Vodafone Park... Kulüp başkanı Barticciotto ise yeni stadyum hakkında konuşurken "Birçok stadyumu hayal ederek yeni stadı kurduk. Taraftarlara böyle bir stadyum sunacağız" diye konuştu.
SİVAS MAÇINDA 3 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haberler ardı ardına geldi. Ljajic ve Dorukhan'ın ağrıları geçti ve Sivas maçında oynayabilecekler. Medel'de de sıkıntı yok. Atiba'nın durumu şüpheli. Elinde çatlak olarak Gönül, Avcı şans verirse oynayabilir. Sivas'la oynanacak ligin ilk maçında eksikler; Karius, Burak ve Roco.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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