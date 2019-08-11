Vodafone Park’ı örnek aldılar

Şili'nin köklü takımlarından Colo Colo, yeni stadının yapımına başladı. Şili'nin Dale Albo gazetesinin haberine göre Colo Colo'nun örnek aldığı stadyum ise Vodafone Park... Kulüp başkanı Barticciotto ise yeni stadyum hakkında konuşurken "Birçok stadyumu hayal ederek yeni stadı kurduk. Taraftarlara böyle bir stadyum sunacağız" diye konuştu.



SİVAS MAÇINDA 3 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haberler ardı ardına geldi. Ljajic ve Dorukhan'ın ağrıları geçti ve Sivas maçında oynayabilecekler. Medel'de de sıkıntı yok. Atiba'nın durumu şüpheli. Elinde çatlak olarak Gönül, Avcı şans verirse oynayabilir. Sivas'la oynanacak ligin ilk maçında eksikler; Karius, Burak ve Roco.