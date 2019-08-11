Beşiktaş'ın gençleri güven verdi
Beşiktaş, hazırlık maçlarındaki gol orucuna 5. maçta son verdi ama yine galip gelemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gençlere şans tanıdığı maçta, Panathinaikos'u ağırlayan Kartal, Erdem ve Muhayyer'in golleriyle güçlü rakibi karşında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ancak konuk ekip Donis'in golleriyle skora denge getirdi: 2-2.
Beşiktaş, hazırlık maçlarındaki gol orucuna 5. maçta son verdi ama yine galip gelemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gençlere şans tanıdığı maçta, Panathinaikos'u ağırlayan Kartal, Erdem ve Muhayyer'in golleriyle güçlü rakibi karşında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ancak konuk ekip Donis'in golleriyle skora denge getirdi: 2-2. Pendik ve Kocaelispor'a 9 gol atan siyah-beyazıllar, Avusturya kampında Eibar, Larisa, Udinese ve Brescia maçlarını boş geçmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında şans bulan genç futbolcular, performanslarıyla göz doldurdular.
ERDEM'DEN KUZENE HEDİYE
Beşiktaş'ın dünkü maçta ilk golünü atan Erdem Seçgin, "Attığım golü bir hafta önce kan kanserine yakalanan kuzenime hediye olsun. Hocamızın istediklerini geri bildirim olarak vermek istedik. Verebildiğimizi de düşünüyorum. Buralarda olmak istiyorum. Belki kazanamadık ama iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum" dedi.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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