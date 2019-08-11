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11 Ağustos 2019, Pazar
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'ın gençleri güven verdi

Beşiktaş'ın gençleri güven verdi

, hazırlık maçlarındaki gol orucuna 5. maçta son verdi ama yine galip gelemedi. 'nın gençlere şans tanıdığı maçta, Panathinaikos'u ağırlayan , Erdem ve Muhayyer'in golleriyle güçlü rakibi karşında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ancak konuk ekip Donis'in golleriyle skora denge getirdi: 2-2.

, hazırlık maçlarındaki gol orucuna 5. maçta son verdi ama yine galip gelemedi. 'nın gençlere şans tanıdığı maçta, Panathinaikos'u ağırlayan , Erdem ve Muhayyer'in golleriyle güçlü rakibi karşında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ancak konuk ekip Donis'in golleriyle skora denge getirdi: 2-2. Pendik ve Kocaelispor'a 9 gol atan siyah-beyazıllar, kampında Eibar, Larisa, Udinese ve Brescia maçlarını boş geçmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında şans bulan genç futbolcular, performanslarıyla göz doldurdular.

ERDEM'DEN KUZENE HEDİYE
Beşiktaş'ın dünkü maçta ilk golünü atan Erdem Seçgin, "Attığım golü bir hafta önce kan kanserine yakalanan kuzenime hediye olsun. Hocamızın istediklerini geri bildirim olarak vermek istedik. Verebildiğimizi de düşünüyorum. Buralarda olmak istiyorum. Belki kazanamadık ama iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

  1. 11.8.2019
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