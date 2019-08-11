Beşiktaş'ın gençleri güven verdi

Beşiktaş, hazırlık maçlarındaki gol orucuna 5. maçta son verdi ama yine galip gelemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gençlere şans tanıdığı maçta, Panathinaikos'u ağırlayan Kartal, Erdem ve Muhayyer'in golleriyle güçlü rakibi karşında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ancak konuk ekip Donis'in golleriyle skora denge getirdi: 2-2. Pendik ve Kocaelispor'a 9 gol atan siyah-beyazıllar, Avusturya kampında Eibar, Larisa, Udinese ve Brescia maçlarını boş geçmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında şans bulan genç futbolcular, performanslarıyla göz doldurdular.



ERDEM'DEN KUZENE HEDİYE

Beşiktaş'ın dünkü maçta ilk golünü atan Erdem Seçgin, "Attığım golü bir hafta önce kan kanserine yakalanan kuzenime hediye olsun. Hocamızın istediklerini geri bildirim olarak vermek istedik. Verebildiğimizi de düşünüyorum. Buralarda olmak istiyorum. Belki kazanamadık ama iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum" dedi.