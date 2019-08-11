Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı Ricardo Quaresma ile görüşme gerçekleştirdi. Quaresma'ya güvendiğini dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Sen bu takımın en değerli futbolcusunun" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Quaresma ile buzları eritti.
Takımdan gönderilmesini istediği Portekizli yıldız siyah-beyazlı ekipte kalınca, Avcı da oyuncuyu kazanmak adına özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"SANA GÜVENİYORUM"
Quaresma'ya güvendiğini dile getiren 56 yaşındaki hoca, "Sen bu takımın en değerli futbolcusunun" ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki isme, yeni sezonda tecrübesi ve kalitesiyle Beşiktaş'ın en önemli parçası olacağını aktaran Abdullah Avcı, Quaresma'ya olan güveninin altını çizdi. Kendisiyle bir sorunu olmadığını, iyi bir Quaresma'nın kendi sisteminde tahtaya yazılacak ilk isim olduğunu anlattı.
Ricardo Quaresma'nın ise tecrübeli teknik adama teşekkür ederek, "Bana güvendiğinizi biliyordum, bunu duymak beni rahatlattı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 11.08.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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