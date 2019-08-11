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11 Ağustos 2019, Pazar
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Quaresma'yla özel görüştü

Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü

teknik direktörü ile görüşme gerçekleştirdi. Quaresma'ya güvendiğini dile getiren tecrübeli , "Sen bu takımın en değerli futbolcusunun" ifadelerini kullandı.

'ın deneyimli teknik adamı , Quaresma ile buzları eritti.

Takımdan gönderilmesini istediği Portekizli yıldız siyah-beyazlı ekipte kalınca, Avcı da oyuncuyu kazanmak adına özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Flaş sözler:

"SANA GÜVENİYORUM"

Quaresma'ya güvendiğini dile getiren 56 yaşındaki hoca, "Sen bu takımın en değerli futbolcusunun" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki isme, yeni sezonda tecrübesi ve kalitesiyle Beşiktaş'ın en önemli parçası olacağını aktaran Abdullah Avcı, Quaresma'ya olan güveninin altını çizdi. Kendisiyle bir sorunu olmadığını, iyi bir Quaresma'nın kendi sisteminde tahtaya yazılacak ilk isim olduğunu anlattı.

'nın ise tecrübeli teknik adama teşekkür ederek, "Bana güvendiğinizi biliyordum, bunu duymak beni rahatlattı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

  1. 11.08.2019
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