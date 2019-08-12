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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Bayanlara tam destek

Bayanlara tam destek

Avon'un ana sponsor olduğu ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyon Ligi'nde temsil eden , eleme grubundaki ikinci maçında Twente ile 2-2 berabere kaldı.

Avon'un ana sponsor olduğu ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyon Ligi'nde temsil eden , eleme grubundaki ikinci maçında Twente ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş gruptaki son maçını 13 Ağustos'ta Ermenistan'ın Alashkert takımıyla oynayacak. Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkıyor.
  1. 12.8.2019
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