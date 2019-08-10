Bayanlarda rakip Twente

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında bugün Hollanda'nın Twente ekibi ile karşılaşacak. 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında bugün Hollanda'nın Twente ekibi ile karşılaşacak. 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Gruptaki son maçında 13 Ağustos'ta Ermenistan'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.