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09 Ağustos 2019, Cuma
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Vida'ya kancası

Vida'ya Rennes kancası

Fransız basını, 'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın Ligue 1'e transfer olacağını öne sürdü. 'in Hırvat yıldız ile yakından ilgilendiği belirtildi.

Fransız basını, Beşiktaşlı Vida'nın Ligue 1'e transfer olacağını öne sürdü. Yahoo Sports Fransa'da yayınlanan Foot programında konuşan Lonjon, 'in geçtiğimiz yaz ülkesi Hırvatistan ile 'nda final oynayan Vida'yı kadrosuna katabileceğini duyurdu.

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Vodafone'un Instagram üzerinden Beşiktaşlılara sorduğu "Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon olmuştur?" sorusuna doğru yanıt verenler futbola doydu. Doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Kadın Futbol Takımı'nın Hollanda'da Gornik Leczna ile oynadığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maç heyecanını yerinde yaşadı.
  1. 9.8.2019
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