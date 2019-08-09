Vida'ya Rennes kancası
Fransız basını, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın Ligue 1'e transfer olacağını öne sürdü. Rennes'in Hırvat yıldız ile yakından ilgilendiği belirtildi.
Fransız basını, Beşiktaşlı Vida'nın Ligue 1'e transfer olacağını öne sürdü. Yahoo Sports Fransa'da yayınlanan Foot programında konuşan Lonjon, Rennes'in geçtiğimiz yaz ülkesi Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynayan Vida'yı kadrosuna katabileceğini duyurdu.
Vodafone'dan destek
Vodafone'un Instagram üzerinden Beşiktaşlılara sorduğu "Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon olmuştur?" sorusuna doğru yanıt verenler futbola doydu. Doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Hollanda'da Gornik Leczna ile oynadığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maç heyecanını yerinde yaşadı.
Vodafone'dan destek
Vodafone'un Instagram üzerinden Beşiktaşlılara sorduğu "Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon olmuştur?" sorusuna doğru yanıt verenler futbola doydu. Doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Hollanda'da Gornik Leczna ile oynadığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maç heyecanını yerinde yaşadı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Vida'ya Rennes kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.