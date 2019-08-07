Orta saha için takviye şart!
Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar yeni transferleri de gündeme getirdi. Yıldız futbolcuların bir bir sakatlık geçirmeleri Abdullah Avcı'nın tüm planlarını alt üst ederken; tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, "Zorlu maratonda orta sahaya takviyeye ihtiyaç olacak. Elimde fazla seçenek yok" dediği öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar yeni transferleri de gündeme getirdi. Yıldız futbolcuların bir bir sakatlık geçirmeleri Abdullah Avcı'nın tüm planlarını alt üst ederken; tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, "Zorlu maratonda orta sahaya takviyeye ihtiyaç olacak. Elimde fazla seçenek yok" dediği öğrenildi.
BİLETLER SATIŞTA
10 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos ile yapılacak maçın biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlılar tüm biletleri 40 TL'den taraftara sundu. Bu müsabakada kombine kartları geçerli olmayacak. Bir kişi en fazla beş bilet alabilecek. Karşılaşma için Passolig şartı aranmazken sadece kağıt bilet satışı yapılacak.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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