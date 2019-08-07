Orta saha için takviye şart!

Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklar yeni transferleri de gündeme getirdi. Yıldız futbolcuların bir bir sakatlık geçirmeleri Abdullah Avcı'nın tüm planlarını alt üst ederken; tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, "Zorlu maratonda orta sahaya takviyeye ihtiyaç olacak. Elimde fazla seçenek yok" dediği öğrenildi.

BİLETLER SATIŞTA

10 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos ile yapılacak maçın biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlılar tüm biletleri 40 TL'den taraftara sundu. Bu müsabakada kombine kartları geçerli olmayacak. Bir kişi en fazla beş bilet alabilecek. Karşılaşma için Passolig şartı aranmazken sadece kağıt bilet satışı yapılacak.