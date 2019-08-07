Bursa’ya çifte teklif
Beşiktaş, sol bek Umut Meraş ve kaleci Muhammet Şengezer ikilisini kadroya katmak istiyor. Siyah-beyazlılar 10 milyon TL’yi gözden çıkardı. Kara Kartal, sol bek ve yedek kaleci transferlerini Bursaspor ile yapacağı paket anlaşma ile çözmeyi hedefliyor.
Kara Kartal, sol bek ve yedek kaleci transferlerini Bursaspor ile yapacağı paket anlaşma ile çözmeyi hedefliyor. Bir süredir gündemde olan Umut Meraş'ın yanına genç kaleci Muhammet Şengezer'i de ekleyen Beşiktaş, Bursaspor'a iki futbolcu için 10 milyon TL'lik bir teklifte bulundu. Eğer olursa hem Karius yedeklenecek hem de sol bekte Caner Erkin ile forma rekabetine girecek bir futbolcu renklere bağlanmış olacak.
İNATÇI LECCE!
İtalyan ekibinin Burak Yılmaz ısrarı bitmiyor. Daha önce iki kez masaya oturmasına rağmen siyahbeyazlıları türlü ikna edemeyen Lecce, Kral için bir görüşme daha ayarladı. 33'lük forvet için Beşiktaş'a 2 milyon Euro, Burak'a ise 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat teklif eden İtalyanlar bu kez imzayı attırmayı hedefliyor.
MAZBATAYI ALDILAR
Beşiktaş'ta yeniden Divan Kurulu Başkanı seçilen Tevfik Yamantürk ile kurul üyeleri, mazbatalarını aldı. Yamantürk'e mazbatasını Başkan Fikret Orman ile toplantı Divan Başkanı Ali Rıza Dizdar takdim etti.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Bursa’ya çifte teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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