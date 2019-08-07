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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Bursa’ya çifte teklif

Bursa’ya çifte teklif

, sol bek Umut Meraş ve kaleci ikilisini kadroya katmak istiyor. Siyah-beyazlılar 10 milyon TL’yi gözden çıkardı. , sol bek ve yedek kaleci transferlerini ile yapacağı paket anlaşma ile çözmeyi hedefliyor.

, sol bek ve yedek kaleci transferlerini ile yapacağı paket anlaşma ile çözmeyi hedefliyor. Bir süredir gündemde olan Umut Meraş'ın yanına genç kaleci 'i de ekleyen , Bursaspor'a iki futbolcu için 10 milyon TL'lik bir teklifte bulundu. Eğer olursa hem Karius yedeklenecek hem de sol bekte ile forma rekabetine girecek bir futbolcu renklere bağlanmış olacak.

İNATÇI LECCE!
İtalyan ekibinin ısrarı bitmiyor. Daha önce iki kez masaya oturmasına rağmen siyahbeyazlıları türlü ikna edemeyen Lecce, Kral için bir görüşme daha ayarladı. 33'lük forvet için Beşiktaş'a 2 milyon Euro, Burak'a ise 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat teklif eden İtalyanlar bu kez imzayı attırmayı hedefliyor.

MAZBATAYI ALDILAR
Beşiktaş'ta yeniden Başkanı seçilen Tevfik Yamantürk ile kurul üyeleri, mazbatalarını aldı. Yamantürk'e mazbatasını Başkan ile toplantı Divan Başkanı Ali Rıza Dizdar takdim etti.

  1. 7.8.2019
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