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06 Ağustos 2019, Salı
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'da yaralanma!

Necip Uysal'da yaralanma!

Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip'in derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi. Ayağı zemine takılan tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve çalışmalarını bir süre takımdan ayrı olarak devam edecek.

Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip'in derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi. Ayağı zemine takılan tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve çalışmalarını bir süre takımdan ayrı olarak devam edecek.

  1. 6.8.2019
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