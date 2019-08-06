Necip Uysal'da yaralanma!
Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip'in derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi. Ayağı zemine takılan tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve çalışmalarını bir süre takımdan ayrı olarak devam edecek.
Brescia ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip'in derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi. Ayağı zemine takılan tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve çalışmalarını bir süre takımdan ayrı olarak devam edecek.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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