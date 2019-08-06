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06 Ağustos 2019, Salı
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Gençler bekleneni veremedi!

Gençler bekleneni veremedi!

Geçen sezon 'un genç futbolculara verdiği şans ve oynadığı güzel yönetimini de etkilerken, siyah-beyazlılar kampa birçok genç oyuncuyu da dahil etti.

Geçen sezon 'un genç futbolculara verdiği şans ve oynadığı güzel yönetimini de etkilerken, siyah-beyazlılar kampa birçok genç oyuncuyu da dahil etti. Pendik ve gibi nispeten zayıf takımlar karşısında şov yapıp 7 gol atan genç futbolcular, Beşiktaş'ın dengi olan rakipler karşısında buldukları şansı iyi değerlendiremedi. Avcı'nın ilk iki maçın son bölümünde, son iki maçın da büyük bölümünde şans verdiği gençler antrenmanlardaki hırslarını ve istekli davranışlarını maçlarda gösteremediler.

YENİ SİSTEME ALIŞAMADILAR
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında yaşadığı gol sorununun bir diğer sebebi de yeni sistem. Avcı'nın sabır gerektiren, bol paslaşmalı ve defans arasına sürpriz kaçışlar içeren sistemine, futbolcuların hala alışma sürecinde oldukları dikkat çekti. Özellikle orta sahada oynayan iki futbolcu ile hücum hattındaki skorerlerin, Avcı'nın isteklerini yerine getirme konusundaki sıkıntıları, az pozisyona girilmesinin baş sebebi olarak gösterildi.

BURAK'IN BOŞLUĞU DOLMADI
Kartal'ın Avusturya kampındaki gol sorunun en büyük sebebi, hiç şüphesiz Burak Yılmaz'ın sezonun ilk günü olan 8 Temmuz'da stres kırığını önlemek amacıyla yaptırdığı ameliyattı. Bu ameliyat yüzünden hazırlık maçlarında oynamayan, oynadığı ilk maçta da sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine sahaya çıkan Güven Yalçın ve Umut Nayir, Avusturya'daki maçlarda gol atma başarısı gösteremedi ve performans olarak bir hayli yetersiz kaldı.

  1. 6.8.2019
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