Gary Medel'den kafa karıştıran yorum: Dönüyor muyuz?
Beşiktaş forması giyen Şilili futbolcu Gary Medel 32 yaşına girdi. Tecrübeli futbolcu, doğum gününü Instagram üzerinden kutlayan vatandaşı Nicolas Castillo'nun sorduuğu transfer sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gary Medel bugün 32 yaşına girdi. Şilili futbolcu birçok kutlama mesajı alırken bunlar arasından en dikkat çekici olanı Club America forması giyen vatandaşı Nicolas Castillo'dan geldi.
"İyi ki doğdun arkadaşım! Her şeyin en iyisini diliyorum. Büyük bir insansın. Günün harika geçsin ve her şey için teşekkür ederim. 32 yaşına geldin. Artık eve dönme zamanı değil mi?" yazan Castillo'ya yanıt veren Medel ise kafaları karıştırdı.
Şilili yıldız, "Seni seviyorum ve her şey için teşekkür ediyorum arkadaşım. Gelecek yıl Libertadores'e dönüyor muyuz?" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.
- 04.08.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Gary Medel'den kafa karıştıran yorum: Dönüyor muyuz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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