Gary Medel'den kafa karıştıran yorum: Dönüyor muyuz? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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'den kafa karıştıran yorum: Dönüyor muyuz?

Gary Medel'den kafa karıştıran yorum: Dönüyor muyuz?

forması giyen Şilili futbolcu 32 yaşına girdi. Tecrübeli futbolcu, doğum gününü üzerinden kutlayan vatandaşı 'nun sorduuğu transfer sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın başarılı orta saha oyuncusu bugün 32 yaşına girdi. Şilili futbolcu birçok kutlama mesajı alırken bunlar arasından en dikkat çekici olanı Club America forması giyen vatandaşı 'dan geldi.

"İyi ki doğdun arkadaşım! Her şeyin en iyisini diliyorum. Büyük bir insansın. Günün harika geçsin ve her şey için teşekkür ederim. 32 yaşına geldin. Artık eve dönme zamanı değil mi?" yazan Castillo'ya yanıt veren Medel ise kafaları karıştırdı.

Şilili yıldız, "Seni seviyorum ve her şey için teşekkür ediyorum arkadaşım. Gelecek yıl Libertadores'e dönüyor muyuz?" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.



  1. 04.08.2019
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